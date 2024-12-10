Защитник СКА Коромыслов: «Давно хотим снова переехать на «СКА-Арену» и начать играть там. Кубок Первого канала будет пробным этапом»

Арсений Коромыслов высказался о Кубке Первого канала-2025.

Турнир пройдет с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге.

– Какие ожидания от Кубка Первого канала? Турнир пройдет на «СКА-Арене»...

– Давно уже хотим снова переехать на «СКА-Арену» и начать играть там. Кубок Первого канала будет таким пробным этапом для игроков СКА в плане игры на «СКА-Арене».

На Кубке Первого канала хочется сыграть против сборной мира. Думаю, им тяжело будет сразу сыграться. Но по игрокам там очень сильный состав.

Конечно, победить на Кубке Первого канала тоже хочется.

– В составе сборной России много игроков СКА. Это положительный момент? Не надо будет тратить время на сыгранность.

– Конечно, это плюс. Такие точечные усиления, которые помогут нам выиграть турнир, – сказал защитник СКА и сборной «России 25» Арсений Коромыслов.

Похоже, СКА резко вернется на «СКА-Арену». Неужели переезд – больше не проблема?