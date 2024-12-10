Защитник СКА Коромыслов: «Давно хотим снова переехать на «СКА-Арену» и начать играть там. Кубок Первого канала будет пробным этапом»
Турнир пройдет с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге.
– Какие ожидания от Кубка Первого канала? Турнир пройдет на «СКА-Арене»...
– Давно уже хотим снова переехать на «СКА-Арену» и начать играть там. Кубок Первого канала будет таким пробным этапом для игроков СКА в плане игры на «СКА-Арене».
На Кубке Первого канала хочется сыграть против сборной мира. Думаю, им тяжело будет сразу сыграться. Но по игрокам там очень сильный состав.
Конечно, победить на Кубке Первого канала тоже хочется.
– В составе сборной России много игроков СКА. Это положительный момент? Не надо будет тратить время на сыгранность.
– Конечно, это плюс. Такие точечные усиления, которые помогут нам выиграть турнир, – сказал защитник СКА и сборной «России 25» Арсений Коромыслов.
Похоже, СКА резко вернется на «СКА-Арену». Неужели переезд – больше не проблема?
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