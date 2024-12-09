Гендиректор «Трактора» о новой арене: «Мы просто мечтаем. Если клуб успешно выступит в этом году, это послужит маленьким кирпичиком»
– Как «Трактор» решает проблему с нехваткой билетов для болельщиков и борется с перекупщиками?
– Мы постоянно работаем над улучшением нашей билетной программы, и она заключается в более доступной возможности приобретения билетов нашими болельщиками.
В этой ситуации мы максимально бдительно подходим к тому, чтобы создать возможность прямой покупки на сайте. Но, тем не менее, от этого ажиотажа никуда не деться.
После того, как мы продали большое количество абонементов, у нас ограниченное количество билетов поступает в продажу. И спрос просто в десятки раз превышает то, что мы можем практически продать.
– Небольшие размеры арены тоже имеют значение?
– Конечно. Если вы спросите, хотели бы мы видеть новую арену, то я скажу, что мы просто мечтаем. Конечно, было бы круто, если в Челябинске была новая арена. Но сейчас, насколько я понимаю, вопрос о новой арене не стоит, и это не то время, чтобы выходить с инициативой о строительстве.
Всему свое время. Если «Трактор» успешно выступит в этом году, то это послужит маленьким кирпичиком для решения этого вопроса, – сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.
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