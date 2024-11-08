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Арсений Грицюк: «Кузнецов – человек, который рано или поздно доедет до Челябинска, чтобы сыграть там свой финальный сезон»

Арсений Грицюк считает, что Евгений Кузнецов еще сыграет за «Трактор».

– Переход Евгения Кузнецова в СКА стал самым громким событием лета. Тебе не кажется, у вас с ним в чем-то похожие ситуации? Он не вернулся в родной клуб, ты когда-то ушел из родного клуба. В обоих случаях – хейт болельщиков…

– Мне кажется, у нас все-таки разные ситуации. Он вернулся из НХЛ, а я здесь в России играл, просто не смог договориться об условиях.

То, что челябинские болельщики по поводу Кузнецова переживали, – однозначно да. Но, я думаю, Женя – тот человек, который рано или поздно доедет до Челябинска, чтобы сыграть там свой финальный сезон, – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Российская газета»
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