Фетисов о тренировке Овечкина: «Он не робот и не машина. Чудес не бывает. Верим, что он супермен, но не настолько. Восстановиться быстрее, чем позволяют методики, невозможно»
Вячеслав Фетисов высказался о восстановлении Александра Овечкина после травмы.
22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
Сегодня появилась информация о том, что Александр Овечкин провел тренировку в хоккейной экипировке, но в бесконтактной форме.
«Он точно не робот и точно не машина. К сожалению, чудес не бывает. Если что-то требует на восстановление определенного времени – так и должно быть.
Да, у него железный характер, кондиции, здоровье. Но восстановиться быстрее, чем позволяют технологии и методики, невозможно.
Переломы бывают разные. Может, у него был такой, который позволяет. Мы, конечно, верим, что он супермен, но не настолько. Ждем его возвращения!» – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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