Агент Овечкина: «Александр чувствует себя неплохо, восстановление идет по плану. Есть вероятность, что он еще сыграет в 2024 году»
Агент Александра Овечкина рассказал о восстановлении игрока после травмы.
22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
«Александр чувствует себя неплохо, восстановление идет по плану. Но конкретное число, когда Александр вернется на лед в официальных матчах, назвать не могу.
Есть вероятность, что Овечкин еще сыграет в 2024 году», – сказал агент Глеб Чистяков.
Овечкин провел тренировку в хоккейной экипировке, но в бесконтактной форме. Карбери сказал, что это часть программы
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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