Агент Овечкина: «Александр чувствует себя неплохо, восстановление идет по плану. Есть вероятность, что он еще сыграет в 2024 году»

Агент Александра Овечкина рассказал о восстановлении игрока после травмы.

22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона » пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

«Александр чувствует себя неплохо, восстановление идет по плану. Но конкретное число, когда Александр вернется на лед в официальных матчах, назвать не могу.

Есть вероятность, что Овечкин еще сыграет в 2024 году», – сказал агент Глеб Чистяков.

Овечкин провел тренировку в хоккейной экипировке, но в бесконтактной форме. Карбери сказал, что это часть программы