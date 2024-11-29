Деанджело, Хмелевски, Яшкин, Исхаков, Гернат и другие сыграют на Матче звезд КХЛ. Представители СМИ выбрали 12 хоккеистов

КХЛ объявила еще 12 участников предстоящего Матча звезд.

Эти хоккеисты были выбраны представителями СМИ. Напомним, ранее стали известны первые 17 участников мероприятия, выбранные голосованием болельщиков.

Дивизион Боброва

Защитник: Энтони Деанджело (СКА, дебютант);

Нападающие: Дмитрий Бучельников («Витязь », дебютант), Павел Порядин («Спартак », четвертый Матч звезд).

Дивизион Тарасова

Защитник: Мартин Гернат («Локомотив», второй Матч звезд);

Нападающие: Данил Аймурзин («Северсталь», дебютант), Руслан Исхаков (ЦСКА, дебютант).

Дивизион Харламова

Нападающие: Александр Кадейкин («Трактор», дебютант), Дмитрий Силантьев («Металлург», дебютант), Дмитрий Яшкин («Ак Барс», третий Матч звезд).

Дивизион Чернышева

Нападающие: Саша Хмелевски («Салават Юлаев», второй Матч звезд), Даниил Гутик («Адмирал», второй Матч звезд), Сергей Широков («Сибирь», четвертый Матч звезд).

Оставшиеся хоккеисты будут выбраны КХЛ. Каждая из команд будет состоять из 11 игроков (2 вратаря и 9 полевых), включая четырех лучших игроков Кубка Вызова МХЛ, которые будут распределены между командами позднее.

Звездный уик-энд пройдет 8 и 9 ноября в Новосибирске.