Марченко сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 10+16 в 27 играх
Кирилл Марченко сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (4:1).
На 34-й минуте форвард «Коламбуса» ассистировал Дмитрию Воронкову, который реализовал большинство (2:0).
Марченко набрал 26-е (10+16) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 27 игр.
Сегодня за 18:35 (2:20 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 2 блок-шота, 1 силовой прием, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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