Марченко сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 10+16 в 27 играх

Кирилл Марченко сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (4:1).

На 34-й минуте форвард «Коламбуса » ассистировал Дмитрию Воронкову, который реализовал большинство (2:0).

Марченко набрал 26-е (10+16) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 27 игр.

Сегодня за 18:35 (2:20 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 2 блок-шота, 1 силовой прием, полезность – «0».