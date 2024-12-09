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Марченко сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 10+16 в 27 играх

Кирилл Марченко сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (4:1).

На 34-й минуте форвард «Коламбуса» ассистировал Дмитрию Воронкову, который реализовал большинство (2:0).

Марченко набрал 26-е (10+16) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 27 игр.

Сегодня за 18:35 (2:20 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 2 блок-шота, 1 силовой прием, полезность – «0».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoКирилл Марченко
logoКоламбус
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