Воронков забил «Виннипегу», прервав серию без голов из 3 игр. У него 7+5 в 18 матчах
Дмитрий Воронков реализовал большинство в матче с «Виннипегом» (4:1).
Форвард «Коламбуса» прервал серию без голов из 3 игр, набрав 12-е (7+5) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезон он провел 18 матчей.
Сегодня за 18:36 (2:30 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 2 блок-шота, 2 силовых приема, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости