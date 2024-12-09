Воронков забил «Виннипегу», прервав серию без голов из 3 игр. У него 7+5 в 18 матчах

Дмитрий Воронков реализовал большинство в матче с «Виннипегом» (4:1).

Форвард «Коламбуса » прервал серию без голов из 3 игр, набрав 12-е (7+5) очко в текущем чемпионате НХЛ . Всего в сезон он провел 18 матчей.

Сегодня за 18:36 (2:30 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 2 блок-шота, 2 силовых приема, полезность – «плюс 1».