Кучеров пропустил матч с «Торонто» из-за травмы. Он может вернуться в состав «Тампы» в следующей игре
Никита Кучеров пропустил матч с «Торонто» из-за травмы.
Форвард «Тампы» не сыграл против «Лифс» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
Характер травмы 31-летнего россиянина не раскрывается. В игре с «Нэшвиллом» (28 ноября) нападающий пропустил второй период, но вернулся на лед в заключительной 20-минутке.
Ожидаемый срок возвращения Кучерова в строй – «со дня на день». Таким образом, он может вернуться в состав команды уже в следующем матче – против «Сан-Хосе» (5 декабря, начало по московскому времени – 6 декабря в 03:00).
В текущем сезоне действующий обладатель «Арт Росс Трофи» набрал 34 (12+22) очка в 22 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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