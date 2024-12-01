Кучеров пропустил матч с «Торонто» из-за травмы. Он может вернуться в состав «Тампы» в следующей игре

Никита Кучеров пропустил матч с «Торонто» из-за травмы.

Форвард «Тампы » не сыграл против «Лифс» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

Характер травмы 31-летнего россиянина не раскрывается. В игре с «Нэшвиллом» (28 ноября) нападающий пропустил второй период, но вернулся на лед в заключительной 20-минутке.

Ожидаемый срок возвращения Кучерова в строй – «со дня на день». Таким образом, он может вернуться в состав команды уже в следующем матче – против «Сан-Хосе» (5 декабря, начало по московскому времени – 6 декабря в 03:00).

В текущем сезоне действующий обладатель «Арт Росс Трофи» набрал 34 (12+22) очка в 22 играх.