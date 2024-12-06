Кучеров пропустит матч с «Сан-Хосе» из-за травмы. Он может вернуться в состав «Тампы» к игре с «Ванкувером» 9 декабря

Никита Кучеров не сыграет в матче с «Сан-Хосе» из-за повреждения.

Характер травмы 31-летнего россиянина не раскрывается. В игре с «Нэшвиллом» (28 ноября) нападающий пропустил второй период, но вернулся на лед в заключительной 20-минутке.

Как сообщает журналист Эдуардо Энчина, Никита Кучеров и Митчелл Чаффи не сыграют сегодня против «Сан-Хосе». Главный тренер «Тампы » Джон Купер сообщил, что надеется на их возвращение к выездному турне, которое начнется 9 декабря матчем против «Ванкувера».