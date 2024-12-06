Кучеров пропустит матч с «Сан-Хосе» из-за травмы. Он может вернуться в состав «Тампы» к игре с «Ванкувером» 9 декабря
Никита Кучеров не сыграет в матче с «Сан-Хосе» из-за повреждения.
Характер травмы 31-летнего россиянина не раскрывается. В игре с «Нэшвиллом» (28 ноября) нападающий пропустил второй период, но вернулся на лед в заключительной 20-минутке.
Как сообщает журналист Эдуардо Энчина, Никита Кучеров и Митчелл Чаффи не сыграют сегодня против «Сан-Хосе». Главный тренер «Тампы» Джон Купер сообщил, что надеется на их возвращение к выездному турне, которое начнется 9 декабря матчем против «Ванкувера».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Эдуардо Энчины
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