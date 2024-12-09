Никитин о двух поражения от ЦСКА: «У «Локомотива» не было страсти. На мастерстве такую команду можно обыграть, но нужно, чтобы сильно повезло. Мы не заслуживали везение»
Московский клуб победил ярославскую команду на выезде со счетом 2:1.
– Плохая игра, особо нечего комментировать.
– Второй раз за сезон проигрываете ЦСКА. В чем причины?
– У нас в обеих играх не было страсти. На мастерстве такую команду, наверное, можно обыграть, но нужно, чтобы сильно повезло. Мы не заслуживали везение, поэтому проиграли.
– Не поздно ли взяли тайм-аут в концовке?
– Мы так играли, что 0:2 было лучше, чем 0:3. Так почувствовали.
– Александр Полунин пропускал смены. В чем причина рокировки на Тесанова?
– Ждал своей очереди.
– «Локомотив» объявил о подписании Ильи Николаева. Планируете его в состав или это больше под ВХЛ?
– Подписание – громко сказано, у него пробный контракт. Сейчас он поедет с нами на сборы. Переговорил с ним, он мне рассказал, что хочет. Есть шанс, дай бог, чтобы реализовал его.
– Чем будете заниматься в перерыве?
– Через пару дней улетаем на сборы, там будут двухразовые тренировки, – сказал главный тренер «Локомотива» Никитин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий