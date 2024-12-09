Никитин о двух поражения от ЦСКА: «У «Локомотива» не было страсти. На мастерстве такую команду можно обыграть, но нужно, чтобы сильно повезло. Мы не заслуживали везение»

Игорь Никитин объяснил поражение «Локомотива» от ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Московский клуб победил ярославскую команду на выезде со счетом 2:1.

– Плохая игра, особо нечего комментировать.

– Второй раз за сезон проигрываете ЦСКА. В чем причины?

– У нас в обеих играх не было страсти. На мастерстве такую команду, наверное, можно обыграть, но нужно, чтобы сильно повезло. Мы не заслуживали везение, поэтому проиграли.

– Не поздно ли взяли тайм-аут в концовке?

– Мы так играли, что 0:2 было лучше, чем 0:3. Так почувствовали.

– Александр Полунин пропускал смены. В чем причина рокировки на Тесанова?

– Ждал своей очереди.

– «Локомотив» объявил о подписании Ильи Николаева. Планируете его в состав или это больше под ВХЛ?

– Подписание – громко сказано, у него пробный контракт. Сейчас он поедет с нами на сборы. Переговорил с ним, он мне рассказал, что хочет. Есть шанс, дай бог, чтобы реализовал его.

– Чем будете заниматься в перерыве?

– Через пару дней улетаем на сборы, там будут двухразовые тренировки, – сказал главный тренер «Локомотива » Никитин.