ЦСКА продлил серию побед до 5 матчей, обыграв «Локомотив». Команда Воробьева – 4-я на Западе
«Локомотив» дома уступил ЦСКА (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда тренера Ильи Воробьева довела победную серию до пяти матчей. Дальше – домашняя игра с «Куньлунем».
ЦСКА набрал 45 очков за 33 игры и занимает 4-е место в таблице Западной конференции.
«Локомотив» прервал серию из трех побед и дальше сыграет против СКА на выезде.
У команды тренера Игоря Никитина 58 очков после 36 матчей, она лидирует на Западе.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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