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ЦСКА продлил серию побед до 5 матчей, обыграв «Локомотив». Команда Воробьева – 4-я на Западе

«Локомотив» дома уступил ЦСКА (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда тренера Ильи Воробьева довела победную серию до пяти матчей. Дальше – домашняя игра с «Куньлунем».

ЦСКА набрал 45 очков за 33 игры и занимает 4-е место в таблице Западной конференции.

«Локомотив» прервал серию из трех побед и дальше сыграет против СКА на выезде.

У команды тренера Игоря Никитина 58 очков после 36 матчей, она лидирует на Западе.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoЛокомотив
logoЦСКА
logoКХЛ
logoИгорь Никитин
logoИлья Воробьев
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