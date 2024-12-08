ЦСКА продлил серию побед до 5 матчей, обыграв «Локомотив». Команда Воробьева – 4-я на Западе

«Локомотив» дома уступил ЦСКА (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда тренера Ильи Воробьева довела победную серию до пяти матчей. Дальше – домашняя игра с «Куньлунем».

ЦСКА набрал 45 очков за 33 игры и занимает 4-е место в таблице Западной конференции.

«Локомотив » прервал серию из трех побед и дальше сыграет против СКА на выезде.

У команды тренера Игоря Никитина 58 очков после 36 матчей, она лидирует на Западе.