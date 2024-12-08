Воробьев про 2:1 с «Локомотивом»: «Матч уровня плей-офф – много борьбы, стыков. Игроки ЦСКА молодцы, что вгрызались в каждую шайбу и реализовали моменты»
Илья Воробьев похвалил игроков ЦСКА за победу над «Локомотивом» (2:1).
– Как и ожидалось, игра уровня плей-офф. Много борьбы, много стыков. Все плотно, компактно. Ребята молодцы, что боролись и вгрызались в каждую шайбу и реализовали два хороших момента.
«Локомотив» в начале смотрелся посвежей, побыстрей. Наши ребята играли из последних сил.
– Во второй раз в сезоне выигрываете у «Локомотива». За счет чего? Есть что-то похожее в этих матчах?
– Нужно допускать минимум ошибок и все моменты, что есть, реализовать, – сказал главный тренер ЦСКА Воробьев после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Локомотива»
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