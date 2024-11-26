Ротенберг назвал расширенный состав сборной: нет лучших бомбардиров КХЛ, зато сразу 20 игроков СКА

Всего – 51 хоккеист.

В понедельник стал известен расширенный состав сборной России (или «России 25»?) на Кубок Первого канала – его выложил в своем телеграм-канале Роман Ротенберг. В список вошли более полусотни игроков из 14 клубов.

«Собираем звездный коллектив: в нем есть как олимпийские чемпионы, чемпионы мира, так и совсем молодые ребята 2005 года рождения, но мы зовем их в сборную не авансом. Они уже лидеры своих клубов и восходящие звезды КХЛ», – прокомментировал выбор главный тренер сборной.

В расширенном составе не оказалось лучших бомбардиров КХЛ Никиты Гусева и Ивана Чеховича, зато есть и не самые очевидные игроки.

Ротенберг взял лучших бомбардиров СКА, обоих вратарей и даже Толчинского

Как и прежде, у Питера наибольшее представительство в расширенной сборной – сразу 20 игроков. От других команд – не больше 4 хоккеистов.

Ротенберг включил в список двух вратарей СКА – Егора Заврагина и Артемия Плешкова. Прямо сейчас главный тренер активно задействует их и считает одними из лучших в лиге. Оба голкипера до этого вызывались в «Россию 25» на весенний тур сборной. Плешков тогда провел три матча против Беларуси, а Заврагин, только залетевший на тот момент в систему СКА, остался в запасе.

В расширенный состав на КПК-2024 также попал действующий чемпион Илья Набоков из «Металлурга», про которого Ротенберг нередко вспоминает на пресс-конференциях. А вот Никиты Серебрякова, недавно обменянного в «Авангард», нет. Хотя до этого именно он ездил на все турниры с участием «России 25».

Ротенберг также выбрал четверку из топ-5 лучших бомбардиров СКА: Арсения Грицюка, Евгения Кузнецова, Сергея Плотникова и Михаила Григоренко. Лидера же армейцев по результативности – Тони Деанджело – не получилось взять. Не исключено, что он попадет в Сборную мира КХЛ, которую соберут из легионеров.

От СКА в список также попал Сергей Толчинский. Второй бомбардир команды-2023/24 сейчас получает совсем мало игрового времени (10:33 в среднем), что сказывается на его статистике – 7 (4+3) очков за 25 игр. И даже при таких условиях Ротенберг включил его в расширенную сборную.

Отсутствие Гусева и Чеховича, реакция Ларионова и Исхаков из дрим-тим – факты про состав сборной

● Первое и самое главное – в составе нет лучшего бомбардира КХЛ Никиты Гусева (31 очко). Но нападающий, разорвавший контракт со СКА весной-2023, и до этого не участвовал в играх «России 25». Из «Динамо» в этом году на Кубке Первого канала могут сыграть только нападающие Дмитрий Рашевский и Максим Джиошвили.

В прошлом году на Кубок Первого канала также не поехали звезды из разных команд. Среди них были Павел Порядин и Николай Голдобин. Официальное объяснение от ФХР было максимально расплывчатым: «из-за повреждений и других причин». В этом году Порядин все-таки может оказаться, а вот Голдобин, скорее всего, не сыграет.

● Гусев – не единственный из числа лучших бомбардиров КХЛ, кого проигнорировали в сборной. Иван Чехович из «Витязя» также вне заявки, хотя он идет вторым после Гусева с 28 очками.

Столько же у партнера Чеховича по звену – Дмитрия Бучельникова – и Максима Шабанова из «Трактора». Они в расширенный состав попали.

● В это межсезонье ЦСКА вернул из Северной Америки сразу шестерых россиян. Президент клуба Игорь Есмантович назвал обновленный состав «командой мечты» и оценил селекцию ЦСКА так: «Считаю, что мы провели это лето на 11 баллов из 10 в плане усиления и перестройки состава».

Но из этого усиления в расширенный список попал только один игрок – нападающий Руслан Исхаков. Из ЦСКА также могут поехать Виталий Абрамов, Максим Соркин и Прохор Полтапов – все они не связаны с летней селекцией и играли в сборной до этого.

● Вызов в сборную получил защитник Магомед Шараканов. Сейчас он игрок «Лады» – но он в аренде, права на него принадлежат «Динамо». Что интересно – защитников бело-голубых в расширенном составе сборной нет.

● Из «Торпедо» в список включили защитников Богдана Конюшкова, Антона Силаева и нападающего Никиту Артамонова. Главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов узнал об этом прямо на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (6:0).

Его реакция получилась неоднозначной: «Вы знаете, всегда надо радоваться, когда вызывают игроков в сборную. Здесь ничего не могу сказать в данной ситуации. Хотя и мог бы сказать, конечно. С другой стороны, мы готовы отпустить Богдана в сборную, хотя… На этом я закончу комментарий».

● Ротенберг также назвал тренеров, которые будут консультировать сборную: Андрея Разина, Игоря Никитина, Анвара Гатиятулина и Виктора Козлова. Интересно, что среди них есть главный тренер «Салавата», хотя его игроки в состав не попали.

Сам Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря в питерской «СКА-Арене». И состав сборной до этого момента может заметно поменяться. Хотя вряд ли это сильно скажется на мощном представительстве армейцев в заявке.

Фото: РИА Новости /Сергей Гунеев, Владимир Федоренко, Александр Кряжев; hclada.ru