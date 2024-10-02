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  • Ротенберг об играх с Беларусью: «У меня друзья в Европе, Северной Америке. Мне говорят, что матчи на Кубке Первого канала – хоккей высочайшего уровня. В любой ситуации найдем решение, таков русский дух»
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Ротенберг об играх с Беларусью: «У меня друзья в Европе, Северной Америке. Мне говорят, что матчи на Кубке Первого канала – хоккей высочайшего уровня. В любой ситуации найдем решение, таков русский дух»

Роман Ротенберг высказался об играх сборной России против Беларуси.

– Президент Беларуси как-то на встрече со спортивными функционерами сказал: «Вы попробуйте в каком-либо виде спорта обыграть россиян – и уже выиграете у лучших в мире». Что для вас лично и для сборной «России 25» значит игра со сборной Беларуси?

– Сильная очень команда, играют самый лучший хоккей, ничем не хуже других сборных, играют очень самоотверженно. Отличная сборная.

Каждая игра – это яркое событие. В этих играх нашей сборной непросто. Нам непросто выигрывать матчи, каждому нашему игроку приходится выкладываться на все 100%, чтобы сыграть лучшую свою игру. Потому что, когда играют за сборную, наши хоккеисты всегда играют свою лучшую игру.

Очень высокого уровня хоккей. Те, кто разбираются в хоккее, мои коллеги мне звонили. У меня много друзей в Европе, в Северной Америке. Мне звонят люди и говорят, что эти игры, которые мы играем на Кубке Первого канала, – это хоккей высочайшего уровня.

И это здорово. Так мы будем развиваться. В любой ситуации мы найдем решение, потому что таков русский дух.

Мы всегда найдем выход из любой ситуации. Совместно с нашими братьями. Мы работаем вместе с белорусами, чтобы доказать всему миру: когда мы вернемся, мы точно будем обыгрывать все другие сборные, – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал News.by в YouTube
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