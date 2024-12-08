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Леонтьев за драфт: «Какой смысл держать талантливых хоккеистов, созревших для КХЛ, но не играющих там? Они должны развиваться в клубах, которые заинтересованы в них»

Тренер «Нефтехимика» поддержал возможное возвращение драфта юниоров КХЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что ни один клуб Фонбет Чемпионата КХЛ не поддержал идею драфта. Команды не хотят пользоваться чужой работой по воспитанию игроков.

– Вы поддерживаете драфт юниоров КХЛ?

– Поддерживаю. Считаю, что молодые ребята должны развиваться не только в своих клубах, но и в тех клубах, которые заинтересованы в них. Это будет развитие для всего российского хоккея.

– Какой смысл «Локомотиву» содержать академию, если «Нефтехимик» будет забирать их талантливых игроков?

– Какой смысл держать талантливых хоккеистов, которые созрели для КХЛ, но не играют там? Давайте тогда они будут ждать своего часа и, может быть, не дождутся.

У нас они будут развиваться, а лига будет гордиться ярославской школой хоккея, что они выпускают таких одаренных выпускников и радуют российского зрителя.

– Вы говорите, что нужны молодые игроки, но отдаете Рауля Якупова в «Адмирал».

– Пока для него места нет. Вместо него неплохо выступал Муиссу.

– Вы подписали возрастных Петрова и Капустина. Неужели нет игроков в «Реакторе», которые могли бы их заменить?

– Пока они не дотягивают до уровня КХЛ. Тем более чемпионат набрал полный ход.

Если мы берем молодого, то его нужно с предсезонки готовить для главной команды. К сожалению, такой возможности не было – пришлось брать более опытных игроков, на которых мы рассчитываем, – сказал Олег Леонтьев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал «СЭ Хоккейный»
logoНефтехимик
Драфт КХЛ
logoЖоэ-Кристоф Муиссу
logoОлег Леонтьев
logoАдмирал
logoКХЛ
logoРауль Якупов
logoЛокомотив
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