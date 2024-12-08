Леонтьев за драфт: «Какой смысл держать талантливых хоккеистов, созревших для КХЛ, но не играющих там? Они должны развиваться в клубах, которые заинтересованы в них»
Напомним, ранее сообщалось, что ни один клуб Фонбет Чемпионата КХЛ не поддержал идею драфта. Команды не хотят пользоваться чужой работой по воспитанию игроков.
– Вы поддерживаете драфт юниоров КХЛ?
– Поддерживаю. Считаю, что молодые ребята должны развиваться не только в своих клубах, но и в тех клубах, которые заинтересованы в них. Это будет развитие для всего российского хоккея.
– Какой смысл «Локомотиву» содержать академию, если «Нефтехимик» будет забирать их талантливых игроков?
– Какой смысл держать талантливых хоккеистов, которые созрели для КХЛ, но не играют там? Давайте тогда они будут ждать своего часа и, может быть, не дождутся.
У нас они будут развиваться, а лига будет гордиться ярославской школой хоккея, что они выпускают таких одаренных выпускников и радуют российского зрителя.
– Вы говорите, что нужны молодые игроки, но отдаете Рауля Якупова в «Адмирал».
– Пока для него места нет. Вместо него неплохо выступал Муиссу.
– Вы подписали возрастных Петрова и Капустина. Неужели нет игроков в «Реакторе», которые могли бы их заменить?
– Пока они не дотягивают до уровня КХЛ. Тем более чемпионат набрал полный ход.
Если мы берем молодого, то его нужно с предсезонки готовить для главной команды. К сожалению, такой возможности не было – пришлось брать более опытных игроков, на которых мы рассчитываем, – сказал Олег Леонтьев.
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