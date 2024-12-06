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  • Фастовский о драфте КХЛ: «Игрокам должно быть 19-20 лет для участия в ярмарке. Это драфт хоккеистов, которые должны играть либо во взрослой команде, либо нигде»
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Фастовский о драфте КХЛ: «Игрокам должно быть 19-20 лет для участия в ярмарке. Это драфт хоккеистов, которые должны играть либо во взрослой команде, либо нигде»

Кирилл Фастовский рассказал о возможном возрасте выхода игроков на драфт КХЛ.

На собрании, прошедшем 12 ноября, большинство клубов не согласились с предложенным вариантом проекта драфта КХЛ.

«Мы сходимся на том, что возраст игроков для их участия в ярмарке однозначно должен быть старше, чем 17 лет. Это 19-20 лет.

Нас интересуют не воспитанники школ, а хоккеисты, которые реально могли бы усилить команды КХЛ. То есть к окончанию игры в МХЛ должно быть больше понимания перспектив игроков.

Это уже не драфт юниоров, а драфт КХЛ среди игроков, которые по своему возрасту должны играть либо во взрослой команде, либо нигде. То есть клуб забирает игрока и дает ему возможность развиваться дальше.

Теперь модераторы, занимающиеся продвижением проекта, будут общаться в своих группах с клубами с точки зрения обсуждения этой темы и поиска всяких подводных камней, которые нужно учесть.

Важно ничего не упустить, потому что вопросов очень много как юридических, так и организационных. Все нужно проработать досконально», – сказал представитель рабочей группы по драфту КХЛ Кирилл Фастовский.

Есмантович о драфте в КХЛ: «Некрасивое слово, взято из североамериканского хоккея. Ярмарка юниоров – другое мне не нравится»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Драфт КХЛ
logoКирилл Фастовский
ТАСС
logoКХЛ
logoМХЛ
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