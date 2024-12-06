Фастовский о драфте КХЛ: «Игрокам должно быть 19-20 лет для участия в ярмарке. Это драфт хоккеистов, которые должны играть либо во взрослой команде, либо нигде»
На собрании, прошедшем 12 ноября, большинство клубов не согласились с предложенным вариантом проекта драфта КХЛ.
«Мы сходимся на том, что возраст игроков для их участия в ярмарке однозначно должен быть старше, чем 17 лет. Это 19-20 лет.
Нас интересуют не воспитанники школ, а хоккеисты, которые реально могли бы усилить команды КХЛ. То есть к окончанию игры в МХЛ должно быть больше понимания перспектив игроков.
Это уже не драфт юниоров, а драфт КХЛ среди игроков, которые по своему возрасту должны играть либо во взрослой команде, либо нигде. То есть клуб забирает игрока и дает ему возможность развиваться дальше.
Теперь модераторы, занимающиеся продвижением проекта, будут общаться в своих группах с клубами с точки зрения обсуждения этой темы и поиска всяких подводных камней, которые нужно учесть.
Важно ничего не упустить, потому что вопросов очень много как юридических, так и организационных. Все нужно проработать досконально», – сказал представитель рабочей группы по драфту КХЛ Кирилл Фастовский.
Есмантович о драфте в КХЛ: «Некрасивое слово, взято из североамериканского хоккея. Ярмарка юниоров – другое мне не нравится»
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