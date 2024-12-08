Друри о Шестеркине: «Новый контракт показывает, что я думаю о нем как о вратаре, об игроке и о человеке. «Рейнджерс» повезло, что у нас есть Игорь»

Генеральный менеджер «Рейнджерс» высказался о новом контракте Игоря Шестеркина.

Российский голкипер подписал соглашение на 8 лет и 92 миллиона долларов. 28-летний Шестеркин стал самым дорогим вратарем в истории НХЛ.

«Новый контракт показывает, что я думаю о нем как о вратаре, об игроке и о человеке. Нам повезло, что у нас есть Игорь.

Рады, что он захотел взять на себя обязательство быть с «Рейнджерс » в течение восьми лет. В клубе не хотели смотреть, что будет происходить на рынке 1 июля.

Как говорят многие наши игроки, и я, конечно, могу поддержать их мнение, он один из лучших игроков, и мы рады, что Шестеркин остается нашим вратарем.

Конечно, приятно, что дело сделано, и что мы знаем, какой будет зарплата игрока. Рады двигаться вперед вместе с ним», – сказал генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри .

Шестеркин – самый богатый вратарь в истории НХЛ! Подписался на 8 лет и $92 млн