Гатиятулин о 2:3 от «Салавата»: «Настоящее дерби. Возможно, «Ак Барсу» не хватило хладнокровия в завершении, и в овертайме не мы воспользовались моментом, а соперник»
Казанский клуб уступил уфимскому на выезде (2:3 ОТ) в «Зеленом дерби» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Интересный, динамичный матч в исполнении обеих команд, настоящее дерби. Думаю, болельщикам понравилось, было много борьбы, было много моментов во всех периодах.
Возможно, нам не хватило хладнокровия в завершении, и в овертайме не мы воспользовались голевым моментом, а соперник. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков за хорошую поддержку в каждом матче.
– До этого матча «Салават Юлаев» выигрывал третьи периоды пять раз подряд, сегодня третий период остался за вам. Как это удалось?
– Мы готовимся к каждому сопернику, анализируем их предыдущие матчи, доносим до ребят, в чем можно быть сильнее. Это все совместная работа.
– А что конкретно вы сделали для этого сегодня?
– У нас нет конкретной установки победить в третьем периоде, выходим на каждый матч за победой. Есть рисунок игры, который мы хотим видеть в атаке. Голевых моментов было много во всех периодах, так сложилось, что забили в третьем.
– Были моменты, когда вам пришлось понервничать?
– В любой игре у всех есть желание победить и моменты, когда приходится нервничать. Но эмоции сдерживаешь.
– Почему сегодня вы решили поставить в состав Амира Мифтахова?
– Мы идем по сезону тандемом. Изначально по плану было, что в Уфе сыграет Амир.
– Ожидали, что именно ваша команда будет больше владеть шайбой и больше доминировать?
– Мы всегда отталкиваемся от своей игры, хотя и разбираем соперника.
Доминировать весь матч сложно, в каждом периоде инициатива была и у нас, и у соперника. Но была заряженность на ворота, отсюда и столько заблокированных бросков у соперника.
– У вас есть какой-то особый подход для игры в меньшинстве против спецбригад «Салавата Юлаева»?
– Мы знали, что в большинстве у соперника играют в основном легионеры, поэтому и уделяли им внимание. Ко второй бригаде тоже готовились, конечно.
– Как вам формат хоккея «3 на 3»?
– Это часть игры, есть овертайм, есть буллиты, – сказал главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин.
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