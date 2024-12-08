Гатиятулин о 2:3 от «Салавата»: «Настоящее дерби. Возможно, «Ак Барсу» не хватило хладнокровия в завершении, и в овертайме не мы воспользовались моментом, а соперник»

Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Салавата Юлаева».

Казанский клуб уступил уфимскому на выезде (2:3 ОТ) в «Зеленом дерби» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Интересный, динамичный матч в исполнении обеих команд, настоящее дерби. Думаю, болельщикам понравилось, было много борьбы, было много моментов во всех периодах.

Возможно, нам не хватило хладнокровия в завершении, и в овертайме не мы воспользовались голевым моментом, а соперник. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков за хорошую поддержку в каждом матче.

– До этого матча «Салават Юлаев» выигрывал третьи периоды пять раз подряд, сегодня третий период остался за вам. Как это удалось?

– Мы готовимся к каждому сопернику, анализируем их предыдущие матчи, доносим до ребят, в чем можно быть сильнее. Это все совместная работа.

– А что конкретно вы сделали для этого сегодня?

– У нас нет конкретной установки победить в третьем периоде, выходим на каждый матч за победой. Есть рисунок игры, который мы хотим видеть в атаке. Голевых моментов было много во всех периодах, так сложилось, что забили в третьем.

– Были моменты, когда вам пришлось понервничать?

– В любой игре у всех есть желание победить и моменты, когда приходится нервничать. Но эмоции сдерживаешь.

– Почему сегодня вы решили поставить в состав Амира Мифтахова?

– Мы идем по сезону тандемом. Изначально по плану было, что в Уфе сыграет Амир.

– Ожидали, что именно ваша команда будет больше владеть шайбой и больше доминировать?

– Мы всегда отталкиваемся от своей игры, хотя и разбираем соперника.

Доминировать весь матч сложно, в каждом периоде инициатива была и у нас, и у соперника. Но была заряженность на ворота, отсюда и столько заблокированных бросков у соперника.

– У вас есть какой-то особый подход для игры в меньшинстве против спецбригад «Салавата Юлаева»?

– Мы знали, что в большинстве у соперника играют в основном легионеры, поэтому и уделяли им внимание. Ко второй бригаде тоже готовились, конечно.

– Как вам формат хоккея «3 на 3»?

– Это часть игры, есть овертайм, есть буллиты, – сказал главный тренер «Ак Барса » Гатиятулин .