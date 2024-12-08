«Я никогда не устану повторять». Фанаты «Салавата» вывесили баннер с отсылкой к «Сиянию» на матче с «Ак Барсом»

Фанаты «Салавата» вывесили баннер с отсылкой к «Сиянию» на матче с «Ак Барсом».

Игра Фонбет чемпионата КХЛ проходит в Уфе (1:0, второй период).

На баннере изображены персонажи Джека Николсона и кричащей от ужаса Шелли Дюваль из фильма «Сияние».

Он прорубает дверь хоккейной клюшкой, она держит в руке маленького игрушечного барсика – талисмана «Ак Барса ».

На верхней части двери написано: «Я никогда не устану повторять».

Фото: t.me/kazanskiysport