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«Я никогда не устану повторять». Фанаты «Салавата» вывесили баннер с отсылкой к «Сиянию» на матче с «Ак Барсом»

Фанаты «Салавата» вывесили баннер с отсылкой к «Сиянию» на матче с «Ак Барсом».

Игра Фонбет чемпионата КХЛ проходит в Уфе (1:0, второй период).

На баннере изображены персонажи Джека Николсона и кричащей от ужаса Шелли Дюваль из фильма «Сияние».

Он прорубает дверь хоккейной клюшкой, она держит в руке маленького игрушечного барсика – талисмана «Ак Барса».

На верхней части двери написано: «Я никогда не устану повторять».

Фото: t.me/kazanskiysport

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Бизнес Online»
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