«Я никогда не устану повторять». Фанаты «Салавата» вывесили баннер с отсылкой к «Сиянию» на матче с «Ак Барсом»
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с отсылкой к «Сиянию» на матче с «Ак Барсом».
Игра Фонбет чемпионата КХЛ проходит в Уфе (1:0, второй период).
На баннере изображены персонажи Джека Николсона и кричащей от ужаса Шелли Дюваль из фильма «Сияние».
Он прорубает дверь хоккейной клюшкой, она держит в руке маленького игрушечного барсика – талисмана «Ак Барса».
На верхней части двери написано: «Я никогда не устану повторять».
Фото: t.me/kazanskiysport
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Бизнес Online»
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