Мэттью Ткачак с 1+4, Свечников с 1+3 и Монтембо с 3-м шатаутом в сезоне – звезды дня в НХЛ
Мэттью Ткачак, Андрей Свечников и Сэм Монтембо – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги игрового дня в лиге.
Третья звезда – вратарь «Монреаля» Сэм Монтембо, засушивший «Нэшвилл» (3:0) при 29 отраженных бросках. Матч на ноль стал для канадца 3-м в сезоне – он делит лидерство в лиге по их числу с Коннором Хеллибаком из «Виннипега».
Вторая звезда – форвард «Каролины» Андрей Свечников с 4 (1+3) очками против «Колорадо» (5:3). Россиянин впервые за карьеру в НХЛ отметился 4 баллами за игру.
Первая звезда – форвард «Флориды» Мэттью Ткачак с 5 (1+4) очками против «Филадельфии» (7:5). Американец стал первым игроком в истории «Пантерс» с 9 баллами на отрезке из 2 игр.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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