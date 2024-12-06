Мэттью Ткачак с 1+4, Свечников с 1+3 и Монтембо с 3-м шатаутом в сезоне – звезды дня в НХЛ

Мэттью Ткачак, Андрей Свечников и Сэм Монтембо – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги игрового дня в лиге.

Третья звезда – вратарь «Монреаля » Сэм Монтембо , засушивший «Нэшвилл» (3:0) при 29 отраженных бросках. Матч на ноль стал для канадца 3-м в сезоне – он делит лидерство в лиге по их числу с Коннором Хеллибаком из «Виннипега».

Вторая звезда – форвард «Каролины» Андрей Свечников с 4 (1+3) очками против «Колорадо» (5:3). Россиянин впервые за карьеру в НХЛ отметился 4 баллами за игру.

Первая звезда – форвард «Флориды» Мэттью Ткачак с 5 (1+4) очками против «Филадельфии» (7:5). Американец стал первым игроком в истории «Пантерс» с 9 баллами на отрезке из 2 игр.