Кирилл Петров о своей зарплате в ВХЛ: «50 тысяч рублей в «Юнисоне», премий нет. Приехал, чтобы форму набрать и команде помочь»
Ранее 34-летний форвард подписал контракт с «Нефтехимиком». За 19 матчей в Olimpbet ВХЛ в составе московского «Юнисона» Петров набрал 13 (5+8) очков.
– Нормальная лига, там тоже тяжело играть. В КХЛ ребята мастеровитее, чем там. Это сказано не в обиду.
– Что больше всего огорчало в ВХЛ?
– Переезды в автобусе. Лед тот же, раздевалки… Может, условия, но во всем остальном пойдет, нормально.
– Это ваш последний год в КХЛ или еще хотите?
– Конечно, еще хочу. Все зависит от меня: буду готов или нет. Спасибо Нижнекамску, что дали шанс проявить себя.
– У вас зарплата в Нижнекамске меньше, чем в «Юнисоне».
– У меня там была зарплата 50 тысяч рублей.
– Тебе ведь добавили.
– Нет.
– Ты так и играл за 50 тысяч?
– Да, конечно. Я ведь приехал, чтобы форму набрать и команде помочь.
– 50 тысяч для Москвы – это несерьезно.
– А что поделать? Если бы я остался до конца сезона, то не было бы такого.
– Премии хотя бы платили?
– Там премий нет, – сказал Кирилл Петров в интервью Алексею Шевченко из «Спорт-Экспресса».
Зарплата Кирилла Петрова в «Нефтехимике» – 6 млн рублей. Он может получить 3 млн рублей бонусов, если клуб попадет в плей-офф (Metaratings)
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