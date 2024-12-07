Кирилл Петров о своей зарплате в ВХЛ: «50 тысяч рублей в «Юнисоне», премий нет. Приехал, чтобы форму набрать и команде помочь»

Кирилл Петров рассказал о своей зарплате в ВХЛ.

Ранее 34-летний форвард подписал контракт с «Нефтехимиком ». За 19 матчей в Olimpbet ВХЛ в составе московского «Юнисона » Петров набрал 13 (5+8) очков.

– Нормальная лига, там тоже тяжело играть. В КХЛ ребята мастеровитее, чем там. Это сказано не в обиду.

– Что больше всего огорчало в ВХЛ?

– Переезды в автобусе. Лед тот же, раздевалки… Может, условия, но во всем остальном пойдет, нормально.

– Это ваш последний год в КХЛ или еще хотите?

– Конечно, еще хочу. Все зависит от меня: буду готов или нет. Спасибо Нижнекамску, что дали шанс проявить себя.

– У вас зарплата в Нижнекамске меньше, чем в «Юнисоне».

– У меня там была зарплата 50 тысяч рублей.

– Тебе ведь добавили.

– Нет.

– Ты так и играл за 50 тысяч?

– Да, конечно. Я ведь приехал, чтобы форму набрать и команде помочь.

– 50 тысяч для Москвы – это несерьезно.

– А что поделать? Если бы я остался до конца сезона, то не было бы такого.

– Премии хотя бы платили?

– Там премий нет, – сказал Кирилл Петров в интервью Алексею Шевченко из «Спорт-Экспресса».

Зарплата Кирилла Петрова в «Нефтехимике» – 6 млн рублей. Он может получить 3 млн рублей бонусов, если клуб попадет в плей-офф (Metaratings)