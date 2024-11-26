Лукоянов и Кирилл Петров расторгли контракты с «Юнисоном»
Артем Лукоянов и Кирилл Петров покидают «Юнисон».
Контракты с нападающими расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
Артем Лукоянов провел за клуб 26 игр и набрал 6 (2+4) очков.
Кирилл Петров сыграл 19 матчей и набрал 13 (5+8) баллов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Юнисона»
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