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Кирилл Петров договорился о переходе в «Нефтехимик» («Бизнес Online»)

Кирилл Петров продолжит карьеру в «Нефтехимике».

Как сообщает «Бизнес Online», нападающий договорился о переходе в нижнекамский клуб.

Ранее стало известно, что он покинул «Юнисон». Он сыграл 19 матчей за клуб в нынешнем сезоне и набрал 13 (5+8) баллов.

В сезоне-2023/24 Кирилл Петров провел 50 матчей в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ за «Ак Барс» и набрал 15 (3+12) очков. В плей-офф форвард сыграл в 3 матчах и отметился 2 (0+2) баллами.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
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возможные переходы
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