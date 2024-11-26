Кирилл Петров договорился о переходе в «Нефтехимик» («Бизнес Online»)
Кирилл Петров продолжит карьеру в «Нефтехимике».
Как сообщает «Бизнес Online», нападающий договорился о переходе в нижнекамский клуб.
Ранее стало известно, что он покинул «Юнисон». Он сыграл 19 матчей за клуб в нынешнем сезоне и набрал 13 (5+8) баллов.
В сезоне-2023/24 Кирилл Петров провел 50 матчей в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ за «Ак Барс» и набрал 15 (3+12) очков. В плей-офф форвард сыграл в 3 матчах и отметился 2 (0+2) баллами.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
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