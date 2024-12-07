Кравец о 5:3 с «Сочи»: «Каждый игрок сделал свою работу. Хороший 4-й гол забили – характерный, с мясом. Разговаривать после матча, что что-то не получилось – удел слабых»

Михаил Кравец подвел итоги матча с «Сочи» (5:3).

«Напряженная, тяжелая игра. Для нас было важно сегодня победить. Мне кажется, ребята и настраивались, и готовились. Это волнение, скорее всего, перешло в их руки, шайба много прыгала, неточные передачи, плохие удаления в первом периоде.

Но молодцы, очень сегодня нас выручили те, кто играл в меньшинстве. И свои мы моменты использовали, это важно. И в контратаке, и в меньшинстве. Не сломались после того, как вели 3:1, это тоже хороший признак.

Третий период у нас часто бывает хорошим, мы его доработали на отлично. Часто были первые на шайбе, боролись, очень хороший четвертый гол забили – характерный, с мясом.

Рады, эмоции все оставлены на льду, но так и должно быть. Разговаривать после игры, что что-то не получилось – это удел слабых. Рад, что мы победили, поздравляю болельщиков и ребят. Будем двигаться дальше.

Ключевой фактор победы – вся команда, каждый игрок сделал свою работу и помог команде победить, дал чуть-чуть до победы. Это важно, потому что даже в прошлой игре, проигрывая со счетом 2:4, мы стали спасать по одному ситуацию. А сегодня до конца играли командой. Это ключевые моменты, отступать было некуда, ребята молодцы, что довели до победы.

Во втором периоде было очень много брака. Мы, к сожалению, почему-то опять плохо доезжали до той зоны, шайба у нас не держалась. Ну и было опять пару необоснованных контратак, из-за этого и проблемы.

Игровая дисциплина хромает, нужно в следующей игре делать меньше ошибок в передачах и решениях», – сказал главный тренер «Куньлуня » Михаил Кравец .