Кравец о 4:5 от «Динамо»: «Бились до последней секунды. Горжусь ребятами. Жаль, что в овертайме концовку смазали»
Михаил Кравец высказался после матча против «Динамо» (4:5 ОТ).
– Хочу поблагодарить команду за такую игру и характер. Они бились до последней секунды несмотря на счет, забили хорошие голы, особенно в конце непросто было это сделать. Горжусь ими. Жаль, что в овертайме концовку смазали.
– Прошло три месяца со старта чемпионата. Какой «Куньлунь» настоящий?
– На 100% невозможно быть довольным. Начиная с матча против «Сочи» последние шесть‑семь игр команда играет стабильно, забивает, побеждает.
А эталоном назову победу над «Автомобилистом» и «Трактором», – сказал главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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