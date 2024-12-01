Кравец о 4:5 от «Динамо»: «Бились до последней секунды. Горжусь ребятами. Жаль, что в овертайме концовку смазали»

Михаил Кравец высказался после матча против «Динамо» (4:5 ОТ).

– Хочу поблагодарить команду за такую игру и характер. Они бились до последней секунды несмотря на счет, забили хорошие голы, особенно в конце непросто было это сделать. Горжусь ими. Жаль, что в овертайме концовку смазали.

– Прошло три месяца со старта чемпионата. Какой «Куньлунь» настоящий?

– На 100% невозможно быть довольным. Начиная с матча против «Сочи» последние шесть‑семь игр команда играет стабильно, забивает, побеждает.

А эталоном назову победу над «Автомобилистом» и «Трактором», – сказал главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец .