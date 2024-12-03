Кравец о сборной легионеров: «Такой опыт работы будет полезен для меня – пообщаться с коллегами, почерпнуть что-то новое от Кинэна и Пелино»
Кравец и главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев войдут в штаб сборной легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ на Кубке Первого канала. Команду возглавят Майк Кинэн и Майкл Пелино.
«Мне позвонили из руководства лиги и рассказали о такой возможности. В принципе было легко согласиться, тем более что турнир проходит в Санкт-Петербурге на таком прекрасном стадионе.
В этом сезоне работаю с иностранными игроками, поэтому специфику и структуру понимаю.
Такой опыт работы на краткосрочном турнире будет полезен для меня – пообщаться с коллегами, почерпнуть что-то новое от Майка Кинэна и Майкла Пелино, которые успешно работали в КХЛ и Северной Америке», – сказал главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец.
Кравец и Тамбиев войдут в штаб сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала
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