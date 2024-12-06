Губерниев о Гашеке: «Политик он – говно, ничего у него не получится. Пытается из кожи вон лезть, чтобы его заметили»

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Доминика Гашека об НХЛ.

Ранее бывший хоккеист клубов НХЛ и «Спартака» написал , что НХЛ , WTA, ATP вовлечены в рекламу боевых действий и должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.

«Он же в политику идет, а политик из него слабый. Хороший был спортсмен, а сейчас – плохой политик, все у него мимо: выборы проиграл и пытается обратить на себя внимание.

Пытается из кожи вон лезть, чтобы его заметили. Но поскольку он политик – говно, ничего у него не получится, пусть дальше пытается», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев .