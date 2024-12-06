Губерниев о Гашеке: «Политик он – говно, ничего у него не получится. Пытается из кожи вон лезть, чтобы его заметили»
Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Доминика Гашека об НХЛ.
Ранее бывший хоккеист клубов НХЛ и «Спартака» написал, что НХЛ, WTA, ATP вовлечены в рекламу боевых действий и должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.
«Он же в политику идет, а политик из него слабый. Хороший был спортсмен, а сейчас – плохой политик, все у него мимо: выборы проиграл и пытается обратить на себя внимание.
Пытается из кожи вон лезть, чтобы его заметили. Но поскольку он политик – говно, ничего у него не получится, пусть дальше пытается», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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