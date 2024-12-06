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Дмитрий Васильев: «Видимо, Гашеку на каком-то этапе карьеры слишком часто попадало шайбой по голове. Не знаю, как иначе объяснить бредовые идеи у него»

Экс-биатлонист Дмитрий Васильев назвал бредовыми идеи Доминика Гашека.

Олимпийский чемпион по хоккею из Чехии Гашек считает, что НХЛ, WTA, ATP, федерации фехтования, бокса, борьбы и другие спортивные организации должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.

«Видимо, на каком-то этапе карьеры ему слишком часто попадало шайбой по голове. Не знаю, как иначе объяснить бредовые идеи, которые у него появляются. Определенно, ему надо обратиться к невропатологу, наверняка там у него что-то найдут.

Что касается НХЛ, WTA и ATP, это прежде всего бизнес-проекты. Спорт там имеет прикладное значение, на первом месте – зарабатывание денег. На политику они плевать хотели. Поэтому и предложение Гашека их, скорее всего, оскорбит.

Подобные советы мегабогатым структурам могут прозвучать только от больного человека. Какой-то бывший вратарь заявляет, что они должны приготовить миллиарды долларов за выступление у себя россиян. Они и сами его отправят к невропатологу», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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Политика
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