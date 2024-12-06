Труба перейдет в «Анахайм». «Рейнджерс» получат Вааканайнена и драфт-пик (Пьер ЛеБрюн)

Защитник Джейк Труба перейдет из «Рейнджерс» в «Анахайм».

Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн .

«Рейнджерс » получат защитника Урхо Вааканайнена и выбор в четвертом раунде драфта-2025 от «Анахайма » за Трубу.

Срок соглашения Трубы с окладом 8 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26. По информации ЛеБрюна, клуб из Нью-Йорка не будет удерживать часть зарплаты игрока в своей платежке.

В нынешнем сезоне защитник Джейк Труба сыграл 24 матча и набрал 6 (0+6) очков при полезности «минус 3».

На счету Вааканайнена 1 передача в 5 матчах НХЛ . Срок его контракта с кэпхитом 1,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.