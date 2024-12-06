Трубой интересовались «Коламбус», «Детройт», «Баффало», «Сан-Хосе» и «Оттава» (TFP)

«Рейнджерс» могут обменять защитника Джейкоба Трубу.

Как сообщает The Fourth Period, «Коламбус», «Детройт », «Баффало », «Сан-Хосе » и «Оттава » входят в список команд, которые говорили с «Рейнджерс» о Трубе.

Источники издания предполагают, что «Коламбус » является одной из команд, у которых есть предварительное предложение для игрока.

Срок соглашения Джейка Трубы с окладом 8 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

В контракте игрока есть пункт о запрете на обмен. Ранее он предоставил список из 15 клубов, куда его не могут обменять. Сегодня появилась информация о том, что что «Рейнджерс» могут выставить его на драфт отказов, чтобы команда из этого списка могла забрать игрока себе.

В нынешнем сезоне защитник сыграл 24 матча и набрал 6 (0+6) очков при полезности «минус 3».