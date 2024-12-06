Трубой интересовались «Коламбус», «Детройт», «Баффало», «Сан-Хосе» и «Оттава» (TFP)
«Рейнджерс» могут обменять защитника Джейкоба Трубу.
Как сообщает The Fourth Period, «Коламбус», «Детройт», «Баффало», «Сан-Хосе» и «Оттава» входят в список команд, которые говорили с «Рейнджерс» о Трубе.
Источники издания предполагают, что «Коламбус» является одной из команд, у которых есть предварительное предложение для игрока.
Срок соглашения Джейка Трубы с окладом 8 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.
В контракте игрока есть пункт о запрете на обмен. Ранее он предоставил список из 15 клубов, куда его не могут обменять. Сегодня появилась информация о том, что что «Рейнджерс» могут выставить его на драфт отказов, чтобы команда из этого списка могла забрать игрока себе.
В нынешнем сезоне защитник сыграл 24 матча и набрал 6 (0+6) очков при полезности «минус 3».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Fourth Period
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