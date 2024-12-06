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  • Трубу не выставили на драфт отказов. «Анахайм» ведет переговоры с «Рейнджерс», «Коламбус» выбыл из борьбы за игрока (Пьер ЛеБрюн)
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Трубу не выставили на драфт отказов. «Анахайм» ведет переговоры с «Рейнджерс», «Коламбус» выбыл из борьбы за игрока (Пьер ЛеБрюн)

«Рейнджерс» не выставили Джейка Трубу на драфт отказов.

Об этом сообщает инсайдер Крис Джонстон.

Ранее стало известно, что клуб может обменять игрока или выставить его на драфт отказов. Срок соглашения Джейка Трубы с окладом 8 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

В контракте игрока есть пункт о запрете на обмен. Ранее он предоставил список из 15 клубов, куда его не могут обменять. Сообщалось, что «Рейнджерс» могут выставить его на драфт отказов, чтобы команда из этого списка могла забрать игрока себе.

По данным Пьера ЛеБрюна, «Рейнджерс» все еще пытаются обменять Трубу.

«Слышал, что «Дакс» по-прежнему входят в число команд, ведущих переговоры с «Рейнджерс». «Блю Джекетс» выбыли», – написал ЛеБрюн.   

Трубой интересовались «Коламбус», «Детройт», «Баффало», «Сан-Хосе» и «Оттава» (TFP) 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
logoДжейк Труба
logoНХЛ
возможные переходы
logoАнахайм
Крис Джонстон
logoРейнджерс
Пьер ЛеБрюн
logoКоламбус
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