Трубу не выставили на драфт отказов. «Анахайм» ведет переговоры с «Рейнджерс», «Коламбус» выбыл из борьбы за игрока (Пьер ЛеБрюн)

«Рейнджерс» не выставили Джейка Трубу на драфт отказов.

Об этом сообщает инсайдер Крис Джонстон .

Ранее стало известно , что клуб может обменять игрока или выставить его на драфт отказов. Срок соглашения Джейка Трубы с окладом 8 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

В контракте игрока есть пункт о запрете на обмен. Ранее он предоставил список из 15 клубов, куда его не могут обменять. Сообщалось, что «Рейнджерс » могут выставить его на драфт отказов, чтобы команда из этого списка могла забрать игрока себе.

По данным Пьера ЛеБрюна , «Рейнджерс» все еще пытаются обменять Трубу.

«Слышал, что «Дакс» по-прежнему входят в число команд, ведущих переговоры с «Рейнджерс». «Блю Джекетс» выбыли», – написал ЛеБрюн.

Трубой интересовались «Коламбус», «Детройт», «Баффало», «Сан-Хосе» и «Оттава» (TFP)