«Рейнджерс» готовы обменять Крайдера и Трубу. Клуб хочет обновить состав, Друри рассматривает разные варианты

Крис Крайдер и Джейк Труба могут покинуть «Рейнджерс».

После того, как клуб из Нью-Йорка проиграл «Эдмонтону» (2:6), руководство выразило намерение обновить состав команды.

Генеральный менеджер «Рейнджерс » Крис Друри дал понять всем клубам НХЛ о готовности сделать обмены, выделив готовность слушать предложения не только по 33-летнему Крису Крайдеру и 30-летнему Джейку Трубе , но и по другим вариантам.

После этой появившейся информации «Рейнджерс» сегодня уступили «Сент-Луису» (2:5) в матче чемпионата НХЛ .

Действующий договор Крайдера с зарплатой 6,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27. В этом сезоне форвард отметился 9 (9+0) баллами в 19 матчах.

Соглашение Трубы с окладом 8 миллионов долларов в год рассчитано до конца сезона-2025/26. В нынешнем чемпионате защитник сыграл 20 матчей и набрал 6 (0+6) очков.