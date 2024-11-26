«Рейнджерс» готовы обменять Крайдера и Трубу. Клуб хочет обновить состав, Друри рассматривает разные варианты
После того, как клуб из Нью-Йорка проиграл «Эдмонтону» (2:6), руководство выразило намерение обновить состав команды.
Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри дал понять всем клубам НХЛ о готовности сделать обмены, выделив готовность слушать предложения не только по 33-летнему Крису Крайдеру и 30-летнему Джейку Трубе, но и по другим вариантам.
После этой появившейся информации «Рейнджерс» сегодня уступили «Сент-Луису» (2:5) в матче чемпионата НХЛ.
Действующий договор Крайдера с зарплатой 6,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27. В этом сезоне форвард отметился 9 (9+0) баллами в 19 матчах.
Соглашение Трубы с окладом 8 миллионов долларов в год рассчитано до конца сезона-2025/26. В нынешнем чемпионате защитник сыграл 20 матчей и набрал 6 (0+6) очков.
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