Труба подрался с Андерсоном из «Монреаля». Защитник «Рейнджерс» встал на колено после серии пропущенных ударов

Джейк Труба подрался с Джошем Андерсоном в матче «Рейнджерс» и «Монреаля».

Эпизод произошел на второй минуте первого периода встречи, завершившейся победой команды из Нью-Йорка со счетом 4:3.

На старте поединка хоккеисты совершили обмен ударами, в результате которого Труба почти потерял равновесие. Устояв на ногах, он пропустил несколько атак от Андерсона .

Затем защитник «Рейнджерс » смог также отметиться попаданиями, но нарвался на апперкот от форварда «Монреаля ». Получив еще ряд ударов, Труба встал на одно колено. Судьи тут же разняли игроков.

По мнению 98% пользователей сайта HockeyFights, победу в драке одержал Андерсон.

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