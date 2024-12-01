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Труба подрался с Андерсоном из «Монреаля». Защитник «Рейнджерс» встал на колено после серии пропущенных ударов

Джейк Труба подрался с Джошем Андерсоном в матче «Рейнджерс» и «Монреаля».

Эпизод произошел на второй минуте первого периода встречи, завершившейся победой команды из Нью-Йорка со счетом 4:3.

На старте поединка хоккеисты совершили обмен ударами, в результате которого Труба почти потерял равновесие. Устояв на ногах, он пропустил несколько атак от Андерсона.

Затем защитник «Рейнджерс» смог также отметиться попаданиями, но нарвался на апперкот от форварда «Монреаля». Получив еще ряд ударов, Труба встал на одно колено. Судьи тут же разняли игроков.

По мнению 98% пользователей сайта HockeyFights, победу в драке одержал Андерсон.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНХЛ
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logoРейнджерс
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