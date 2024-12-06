Козлов об интересе к Воробьеву: «Салават» постоянно в поиске. Прочитали, что СКА начал предлагать Михаила, поэтому интересовались, что хотят»

Виктор Козлов высказался после матча против «Сибири» (3:1).

– Тяжелый соперник, хорошо обороняется, опасное большинство. Как мы и думали, матч был непростым, нам пришлось взламывать оборону.

Мастеров у них достаточно, кто может забить. Волевая победа, пришлось проявлять характер и доставать эмоции и силы. Важные два очка идут в копилку.

– Поменяли звенья, поставили Тодда в центр, Шаров в третьей пятерке. Как оцените изменения?

– Нэйтан раньше играл в центре, так что решили поставить его туда. Александру дали молодых быстрых партнеров. Исходили из этого. Шаров более эффективен, когда он в движении. Когда ты играешь с краю, ты должен быть более быстрым.

– Правда, что хотели подписать Михаила Воробьева из СКА?

– Мы постоянно в поиске. Прочитали, что СКА начал предлагать Михаила, поэтому интересовались, что хотят и что к чему.

– В сборной легионеров на Кубок Первого канала будут Нэйтан Тодд и Саша Хмелевски. Вы как тренер довольны, что у вас по ходу сезона вытаскивают игроков, хотя они могли отдыхать?

– Я считаю, что Кубок Первого канала – важное мероприятие. Если федерация и организаторы решили собрать команду из легионеров, то почему бы и нет. Ребята, которые поедут, для них будет новый опыт.

– Егор Сучков не появлялся в третьем периоде. Что с ним?

– У него повреждение. Завтра будет углубленный осмотр, тогда будем понимать, насколько он выбыл, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

СКА хотел получить Хмелевски из «Салавата» в обмен на Воробьева. В петербургском клубе предложение посчитали равноценным