Панин о 3:1 с «Сибирью»: «Нервозный матч. Тренер сказал пару слов перед 3-м периодом, переломили ход встречи. Без крепкого словца не бывает, порой оно мотивирует сильнее»
– Матч получился достаточно нервозным, даже неоднозначным. Где-то потеряли преимущество, которым владели в начале встречи.
Немного сбились на игру соперника, но к счастью перед третьим периодом удалось поговорить, тренер сказал пару слов, так что переломили ход встречи и выиграли.
– Это как матерки в Нижнем Новгороде?
– Без крепкого словца не бывает. Порой оно мотивирует нас сильнее.
– Здорово начали третий период, забросили шайбу, плюс играли в необычных сочетаниях. Как так вышло?
– Егор Сучков получил небольшое повреждение, он покинул лед, поэтому немного перелопатили состав, и такие сочетания дали результат.
– Сегодня клуб проводил акцию сбора корма для животных. Насколько важно проводить такие мероприятия?
– Это ежегодная акция команды, в которой принимают участие не только игроки, но и болельщики, а также организация. Это очень важно, чтобы люди обращали внимание на то, что бездомные животные нуждаются в помощи.
Это доброе дело, мы помогаем тем людям, которые занимаются собаками, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин.
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