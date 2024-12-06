«Салават Юлаев» выиграл 5-й матч подряд. Команда Козлова идет 2-й на Востоке

«Салават Юлаев» выиграл пятый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Виктора Козлова обыграла «Сибирь» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Салават Юлаев » занимает второе место в таблице Востока, набрав 46 очков после 32 матчей.

В следующей игре, 8 декабря, команда встретится с «Ак Барсом».