«Салават Юлаев» выиграл 5-й матч подряд. Команда Козлова идет 2-й на Востоке
«Салават Юлаев» выиграл пятый матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Виктора Козлова обыграла «Сибирь» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На данный момент «Салават Юлаев» занимает второе место в таблице Востока, набрав 46 очков после 32 матчей.
В следующей игре, 8 декабря, команда встретится с «Ак Барсом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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