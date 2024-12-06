Ильенко об уходе из «Локомотива»: «Обида была только в первые дни. В итоге сложилось как нельзя лучше. Мне все очень нравится в «Динамо»
Артем Ильенко высказался о переходе в «Динамо» из «Локомотива» в 2023-м.
– Ушла обида, что «Локомотив» так легко вас отпустил?
– Она была только в первые дни. Я понимал, что мне нужно поменять обстановку.
Думаю, я все равно бы пришел к тому, что мне нужно уйти из «Локомотива». Просто в первые пару дней было ощущение неизвестности.
Но все в итоге сложилось как нельзя лучше. Мне все очень нравится в «Динамо». Для меня переезд в другой город был тяжелым, но, к счастью, Ярославль находится совсем недалеко, – сказал нападающий «Динамо» Артем Ильенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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