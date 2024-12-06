Уил побил рекорд «Динамо» по очкам среди легионеров в КХЛ – 160. 32-летний канадец обошел Хиетанена, О′Делла и Яшкина
Джордан Уил побил рекорд «Динамо» по набранным очкам среди легионеров.
В матче регулярного чемпионата Фонбет чемпионата КХЛ против СКА (4:2) 32-летний форвард заработал 2 (1+1) балла за результативность.
В его активе стало 160 (61+99) очков в регулярках и плей-офф за бело-голубых. Уил побил рекорд клуба в КХЛ по этому показателю.
Канадец обошел Юусо Хиетанена (159 баллов), Эрика О′Делла (141 очко) и Дмитрия Яшкина (137 очков).
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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