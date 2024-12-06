Андронов о положении СКА: «Это не то, что мы хотим, не наша цель. Мы должны выигрывать каждый матч. Пока играем волнами»
Сергей Андронов высказался о текущем положении СКА в КХЛ.
Клуб идет на 4-м месте в Западной конференции.
– Как оцените нынешнее положение СКА?
– Это не то, что мы хотим, это не наша цель, мы должны идти вперед, выигрывать каждую игру.
Пока играем, опять же, так же волнами, надо находить свою игру, находить свой темп, – сказал нападающий СКА Сергей Андронов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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