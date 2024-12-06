«Локомотив» подписал пробный контракт с Николаевым. 23-летний форвард провел 4 сезона в Северной Америке

«Локомотив» подписал пробный контракт с Ильей Николаевым.

Воспитанник ярославского клуба был выбран «Калгари » под 88-м общим номером в 2019 году и уехал в Северную Америку в 2021-м.

В активе форварда в общей сложности 43 матча в АХЛ (10 очков, 3+7) и 48 – в ECHL (41 очко, 15+26).

В текущем сезоне Николаев провел 9 игр в АХЛ (4 очка, 0+4) и 2 матча в ECHL, после чего канадский клуб расторг соглашение с нападающим.

«Приветствуем Илью в родном клубе и желаем успешной работы с командой под руководством Игоря Никитина !» – сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива ».