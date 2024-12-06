«Локомотив» подписал пробный контракт с Николаевым. 23-летний форвард провел 4 сезона в Северной Америке
«Локомотив» подписал пробный контракт с Ильей Николаевым.
Воспитанник ярославского клуба был выбран «Калгари» под 88-м общим номером в 2019 году и уехал в Северную Америку в 2021-м.
В активе форварда в общей сложности 43 матча в АХЛ (10 очков, 3+7) и 48 – в ECHL (41 очко, 15+26).
В текущем сезоне Николаев провел 9 игр в АХЛ (4 очка, 0+4) и 2 матча в ECHL, после чего канадский клуб расторг соглашение с нападающим.
«Приветствуем Илью в родном клубе и желаем успешной работы с командой под руководством Игоря Никитина!» – сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости