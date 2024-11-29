«Калгари» расторгнет контракт с Ильей Николаевым. Экс-форвард системы «Локомотива» может вернуться в Россию
«Калгари» расторгнет контракт с форвардом Ильей Николаевым.
23-летний россиянин помещен клубом на безусловный драфт отказов. Текущий сезон для него является последним по контракту новичка.
Экс-игрок системы «Локомотива» был выбран «Флэймс» на драфте НХЛ-2019 под общим 88-м номером в третьем раунде.
В Северную Америку Николаев уехал в 2021 году. В его активе в общей сложности 43 матча в АХЛ (10 очков, 3+7) и 48 – в ECHL (41 очко, 15+26).
В текущем сезоне Илья провел 9 игр в АХЛ (4 очка, 0+4) и 2 матча в ECHL. Как отмечает Pro Hockey Rumours, Николаев может вернуться в Россию.
Расторжение соглашения с игроком позволит «Калгари» сократить число подписанных контрактов до 45 из 50 возможных.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Pro Hockey Rumours
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