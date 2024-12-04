Никитин о 4:3 с «Амуром»: «Молодчики, что сыграли на результат и победили. Прогресс «Локомотива» можно будет определять по играм плей‑офф»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Амуром».

Ярославский клуб одержал победу в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (4:3 ОТ).

«Хоккей получился в две стороны. И у нас были моменты, и у Хабаровска. Мы этого и ожидали. Показывали нашим ребятам, что соперник играет достаточно раскрепощенно сейчас и будет доставлять неприятности. Молодчики, что сыграли на результат и победили.

Прогресс по конечному результату можно определять. Конкретно для нас это будут игры плей‑офф. Сейчас мы об этом особо не задумываемся», – сказал Никитин .