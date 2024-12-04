Никулин о том, что «Локомотив» играет в «незрелищный» хоккей: «Можно посмотреть на место в таблице и время в атаке»

Степан Никулин ответил тем, кто критикует «Локомотив» за низкую зрелищность .

Ярославский клуб обыграл «Амур » (4:3 ОТ) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Команда Игоря Никитина идет на 1-м месте в общей таблице регулярного чемпионата.

– Дома вы обыграли «Амур» 5:0. С какими трудностями столкнулись сегодня и как их преодолевали?

– На Дальнем Востоке всегда непросто играть, но, слава Богу, справились. Главное было преодолеть самого себя. Две победы из двух, взяли сто процентов очков, плюс в общей сложности забили семь шайб – это, считаю, самое важное.

– Как команде удается так стабильно играть на протяжении всего сезона?

– Наша сила в единстве, у нас в команде каждый друг за друга. Мы просто концентрируемся на ближайшей цели – есть задача выиграть очередной матч, и так шаг за шагом. Не смотрим в календарь и не зацикливаемся на какой-то серии.

– Что скажешь тем, кто считает, что команда играет в незрелищный хоккей?

– Можно посмотреть на место в таблице и на время, проведенное в атаке, – сказал форвард «Локомотива » Степан Никулин .