«Детройт» впервые в сезоне проиграл 4 матча подряд. Клуб идет на 15-м месте на Востоке

«Детройт» впервые в сезоне проиграл 4 матча подряд.

«Ред Уингс» уступили «Оттаве» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Команда под руководством Дерека Лалонда набрала 24 очка в 26 играх и занимает 15-е место в Восточной конференции, опережая лишь «Монреаль» (23 в 26).

При этом «Детройт » занимает 29-е место в лиге по числу заброшенных шайб (69, в среднем за игру – 2,65).