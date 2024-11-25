Ларкин об игре «Детройта» в большинстве после 0/3 в матче с «Бостоном»: «Мы слишком много пасовали друг другу, это перебор. Вся пятерка просто разбрасывала мусор»

Дилан Ларкин разочарован игрой «Детройта» в большинстве в матче с «Бостоном».

Клуб занимает 6-е место в лиге по эффективности розыгрыша лишнего (28,1%), но в матче с «Брюинс» (1:2) не реализовали ни одной попытки из трех.

Поражение стало для «Ред Уингс» шестым в 8 последних играх. Команда под руководством Дерека Лалонда делит 13-е место на Востоке с «Питтсбургом».

«Соперники изучают нас и приспосабливаются к нашей игре. Мы слишком много пасовали друг другу. Это был перебор.

Вся пятерка просто разбрасывала мусор. Мы не были готовы разбираться с проблемами», – сказал капитан «Детройта ».