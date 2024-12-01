«Рейнджерс» и «Детройт» интересуются Кенневиллем. 66-летний тренер не работал в НХЛ после отстранения в 2021 году (Sportskeeda)

«Рейнджерс» и «Детройт» заинтересованы в тренере Джоэле Кенневилле.

По информации Sportskeeda, «Ред Уингс» проявляют к 66-летнему специалисту предметный интерес. «Рейнджерс » также будут рассматривать его в качестве кандидата, если Питер Лавиолетт будет уволен.

Кенневилл не работал в НХЛ с 2021 года, когда он был уволен с поста главного тренера «Флориды», а после отстранен НХЛ в связи с делом о сексуальном насилии в «Чикаго» в 2010 году.

В межсезонье лига разрешила тренеру вернуться к работе.

«Рейнджерс» идут на 6-й строчке в Восточной конференции, набрав 27 очков за 23 игры. «Детройт » занимает 14-е место на Востоке. В их активе 22 балла в 23 матчах.

«Руководство НХЛ – балаган. Скрываешь сексуальное насилие ради победы, ждешь 2,5 года – и тебя снова принимают в лигу». Алиу о том, что Кенневиллу и Боумэну разрешили работать в НХЛ