Тарасенко сделал передачу в матче с «Оттавой». У него 2+2 в последних 4 играх
Владимир Тарасенко сделал передачу в матче с «Оттавой».
Форвард «Детройта» выступил одним из ассистентов при шайбе Алекса Дебринкета, ставшей для команды единственной в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (1:2).
В текущем сезоне у 32-летнего россиянина стало 12 (4+8) баллов в 25 играх при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:22. В последних 4 матчах – 4 (2+2) очка.
Сегодня Тарасенко (12:10, 0:49 – в большинстве, нейтральная полезность) дважды бросил в створ и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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