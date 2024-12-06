Тарасенко сделал передачу в матче с «Оттавой». У него 2+2 в последних 4 играх

Владимир Тарасенко сделал передачу в матче с «Оттавой».

Форвард «Детройта » выступил одним из ассистентов при шайбе Алекса Дебринкета, ставшей для команды единственной в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (1:2).

В текущем сезоне у 32-летнего россиянина стало 12 (4+8) баллов в 25 играх при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:22. В последних 4 матчах – 4 (2+2) очка.

Сегодня Тарасенко (12:10, 0:49 – в большинстве, нейтральная полезность) дважды бросил в створ и допустил 1 потерю.