Ротенберг о 2:4 от «Динамо»: «Непросто играть после Дальнего Востока. Ребята старались, но допустили на одну ошибку больше. Разберем»

Роман Ротенберг подвел итоги матча СКА с «Динамо» (2:4).

– Хочу поблагодарить болельщиков, полный «Ледовый дворец », благодарность каждому.

Ребята старались в нашу игру, но допустили на одну ошибку больше. Разберем.

Проявили характер, непросто играть после Дальнего Востока. Но тем не менее надо было побеждать, не имеем права проигрывать дома. Сейчас будем обсуждать, готовимся к следующей игре.

– Реакклиматизация имеет место быть?

– Это всегда влияет, но все в равных условиях, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .