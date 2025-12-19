Штюцле провел 400-й матч в НХЛ. У форварда «Оттавы» 360 очков – среди немецких игроков на этом отрезке больше было только у Драйзайтля (387)
Форвард «Оттавы» Тим Штюцле сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:0).
В текущем сезоне на счету 23-летнего немца стало 34 (15+19) очка в 33 играх при полезности «+1».
Сегодняшняя игра стала для него 400-й за карьеру в лиге в рамках регулярок. На его счету 360 (130+230) очков.
Штюцле стал 9-м игроком из Германии в истории лиги, сыгравшим 400+ матчей. Больше очков на этом отрезке среди них набрал только Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 387).
В истории «Сенаторс» больше Штюцле на таком отрезке набрали Джейсон Спецца (416) и Алексей Яшин (376).
Кроме того, 362 очка в первых 400 матчах за канадский клуб набрал Дэни Хитли, но он начинал карьеру в «Атланте».
Драйзайтль набрал 0+4 в матче с «Питтсбургом» и стал 1-м немецким игроком в истории НХЛ с 1000+ очков в регулярках